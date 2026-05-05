◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・赤星優志投手（２６）が今季初先発し、５回３安打無失点と快投。勝利投手の権利を得た。大城とのバッテリーで球数６３とスイスイ快投。特に右打者の胸元をえぐるシュートがさえ渡った。４回は北村、伊藤のバットを連続でへし折り、最後は二ゴロ併殺でピンチ脱出。その裏に女房役の先制３ランも飛び出して援護をもらった。最速は１５０キロ。カーブも有効だっ