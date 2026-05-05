【モデルプレス＝2026/05/05】女優の山本舞香（28）が5日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカルのHiro（32）との間の第1子を妊娠したことを発表した。【写真】山本舞香、活動休止中の夫・マイファスHiroとの2ショット◆山本舞香、第1子妊娠発表山本は「第1子を授かりました」と報告。「日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづっている。◆山本舞香＆Hiro、2024年10月に結婚2人は2024年10月に