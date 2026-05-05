◆プロボクシング▽フェザー級（５７・１キロ以下）１０回戦中野幹士―レラト・ドラミニ（６日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯ世界フェザー級４位の中野幹士（３０）＝帝拳＝が５日、東京・ＪＢＣ事務局で行われた前日計量に臨み、リミットちょうどの５７・１キロ、対戦相手のＩＢＦ世界同級５位レラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝も５７・１キロでクリアした。中野は昨年１１月２４日、ＩＢＦ同級挑戦者決定戦でライー