◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（５日・ちゅ〜る）「８番・捕手」で９試合ぶりに先発出場している巨人の甲斐拓也が、２度の盗塁阻止でスタンドを沸かせた。まずは０―０の初回１死一塁で、今季すでに１１盗塁を決めているハヤテ・今村の二盗をストライク送球で阻止。４点リードの７回１死一塁でも、スタートを切った塩崎を刺した。巨人加入２年目の今季は自身１０年ぶりの開幕２軍スタート。大城、岸田、小林、山瀬らとの