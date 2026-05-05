◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・藤田健児―同級９位・武藤涼太（６日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者の藤田健児（３２）＝帝拳＝が６日、同級９位・武藤涼太（２１）＝松田＝を迎え、５度目の防衛戦に臨む。５日は都内で前日計量が行われ、藤田は５７・０キロ、武藤は５６・８キロでクリアした。藤田にとって日