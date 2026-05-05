女優の本田望結の真っ赤なドレス姿に、ファンがうっとりしている。４日までにインスタグラムで「真っ赤なドレス」とだけつづると、ボディラインがあらわになったドレス姿の写真複数枚を公開。高めの位置でポニーテールをし、ドレスを着こなした姿は上品な雰囲気をまとっている。この投稿にファンからは「もうしっかり大人レディですね。素敵です」「いつもと雰囲気が少し違っていてキュンキュンしちゃいます」「まるで別人で