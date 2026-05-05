◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）中日は、村松開人内野手の３点三塁打で勝ち越しに成功した。０―１の２回にボスラーの右越えソロで同点に追いつき、迎えた３回だった。先頭の田中が遊撃への内野安打で出塁。金丸はスリーバント失敗で走者を進められなかったが、カリステと福永が四球を選んで満塁に。ここで村松は、阪神・早川の１３７キロ変化球を強振。打球が一塁線を鋭く破る走者一掃の三塁打で