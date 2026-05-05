【RMZ-022 ムラサメライガー】 5月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、プラモデル「RMZ-022 ムラサメライガー」の一部商品情報を公開した。 本商品はアニメ「ゾイド ジェネシス」に登場したライオン型ゾイド「ムラサメライガー」1/100スケールアクションプラモデル化したもの。関節キャップを含め全身