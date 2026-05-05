◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手の一発に子どもたちが大喜びした。両軍無得点の４回１死、一、二塁。相手先発・吉村の投じた初球を完璧に捉えた。打球はぐんぐんと伸び、右翼スタンドへ飛び込む先制３ランとなった。チーム初安打だった。この日はこどもの日で多くの子供たちが来場。スタンドで見守った子どもの中には打球が入ったことを確認すると立ち上がり、ジャンプして喜ん