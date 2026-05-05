【ダイの大冒険シリーズ「クロコダイン」】 予約受付期間：5月8日20時より5月10日19時59分まで 商品発送時期：受注日から10ヶ月 価格：98,780円 スパイスシードは、フィギュア「ダイの大冒険シリーズ『クロコダイン』」を同社公式ECサイトにて5月8日20時より予約受付を開始する。予約受付期間は5月10日19時59分まで。 本商品は「DRAGON QUEST