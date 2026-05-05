◆パ・リーグ楽天―日本ハム（５日・楽天モバイル最強）日本ハムのロドルフォ・カストロ内野手が、先制の一発を放った。両軍無得点で迎えた４回、先頭で打席に入ると楽天先発・荘司の１４７キロ、ツーシームを捉えた。左翼席に運ぶ先制の５号ソロ。打った瞬間の会心の当たりに「変化球にうまく対応できた。まだまだここから」とコメントした。