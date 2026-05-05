◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手が先制３ランを放った。「５番・捕手」で先発出場。チームは３回まで無安打に抑えられていたが、両軍無得点の４回に２つの四球で１死一、二塁とし、大城に打席が回ってきた。吉村の初球、１４９キロ直球を捉えると、打球は右翼スタンドに吸い込まれた。今季初先発の赤星を援護する大きな３点となった。大城は３試合連続先発出場。１日の阪神戦（