柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）が5日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、元五輪アスリートとの意外な交流を明かした。番組では、出演者たちが連休中のプライベートショットを披露。角田さんはビールフェスで豪快にビールを飲んだり、カフェに行った際の写真を紹介した。カフェで一緒に写っていたのは、スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那さんだった。MCの「ホンジャマカ」恵俊彰は「夏