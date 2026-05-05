◇プロボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXT43WBOアジア・パシフィック・フェザー級タイトルマッチ藤田健児（帝拳）《10回戦》武藤涼太（松田）（2026年5月6日東京・後楽園ホール）アマ10冠でWBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者の藤田健児（32＝帝拳、10勝5KO）が5日、都内で5度目の防衛戦の前日計量に臨み57・0キロで一発クリア。同級9位の挑戦者・武藤涼太（21＝松田、9勝5KO1敗1分け）は56・8キロでパ