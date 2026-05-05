俳優の草刈正雄（73）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2人の大女優から教わったことを明かした。スカウトをきっかけに17歳で福岡県から上京。1970年に出演した化粧品のCMでブレークし、今年モデルデビューから56年を迎えた。司会の黒柳徹子とは18年前に舞台で共演しており、同番組ではその話題で盛り上がった。しかし舞台で活動するきっかけについて聞かれ、草刈は「やる気はまったく