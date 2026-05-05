お笑いタレント・なるみ（53）が4日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。後輩芸人をイジる場面があった。この日は「ナニワ夫婦を大調査！『聞いてたんとちゃうやん！ランキング』」企画を展開。吉本新喜劇きってのおしどり夫婦である、吉田裕＆前田真希、千葉公平＆鮫島幸恵をスタジオゲストに総勢500人のナニワ夫婦を調査した妻が夫に、夫が妻に思う「聞いてたんとちゃうやん！ランキング」ベ