「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が4日放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。ゲストのアイドルについて語った。この日はゲストに「Snow Man」の宮舘涼太が登場。自身が出演中のドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜後11・00）の番宣を行った。MCの「オズワルド」伊藤俊介から「舘様の演技論を聞かせてもらえたら」と話題を振られた宮舘は「ターミネーターと恋しちゃったら