8月29、30日の2日間、泉大津フェニックスで開催される野外音楽イベント「RUSHBALL2026」の全出演アーティストが5日、発表された。今回は、異例の全出演アーティストが一気に発表されたことを受け、本紙特別号外が梅田、心斎橋、難波の大阪市内3カ所に加え、南海本線・泉大津駅前の計4カ所で合計1万部が配布されている。28回目を迎える今回の出演アーティストには、RUSHBALL常連のストレイテナー、SiMをはじめ、近年常