◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月5日バンテリンドーム）阪神の早川太貴投手（26）が中日戦に先発も3回4安打5失点で降板した。初回を3者凡退で好発進も1点リードの2回にボスラーに右翼越えの同点ソロを被弾。さらに3回1死一、二塁から中日に重盗を決められるなどピンチを広げて満塁とされると村松に一塁線を破られる走者一掃の適時二塁打で逆転された。早川は4回も土田に右翼越えソロを浴びて、田中に四球を献上した