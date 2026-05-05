俳優・タレントのみひろ（43）が、5日までに自身のYouTubeチャンネル「mihiroom」を更新し、自身の「消えないトラウマ」を明かした。【動画】みひろ、トラウマを明かす同チャンネルは主に韓国のファンに向けたもの。韓国語も交えながら、「4年ぶりにライブしました」「本当に楽しかったですね」と歌う映像を公開した。さらに「継続は力なりだね」と言い、「初めて人前で歌った時にとんでもない失敗をしちゃって、トラウマレ