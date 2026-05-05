秋田県は、大人に代わって日常的に家族の介護や世話を担う「ヤングケアラー」を題材にした漫画を制作した。父親を亡くし、家族の世話を一人で担う男子高校生が、友人らに支えられながら困難を乗り越えていく物語。作者で同県出身の漫画家山田はまちさんは祖母に育てられた経験を持つ。「自分もいろいろな人に助けられた。『誰かに頼ってもいいんだよ』と伝えたい」30ページフルカラーの「雪降る夜に」は、父親の死後、病気の母