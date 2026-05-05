シャワーがあるSA／PAとは？ゴールデンウイークなどの長期休暇で、クルマで出かける人も多いでしょう。そしてこの時期は徐々に夏らしさを感じる気候になってきており、存分に遊んだあとは汗をかくこともあります。汗ばんだ身体で帰路につくのはちょっと…という人に、帰り道でサクッとシャワーを浴びられる施設が高速道路のSA／PAに存在します。そんな高速道路の「コインシャワー」がある施設を紹介します。【画像】超便利