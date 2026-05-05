イタルデザインによる特別な一台2026年1月9日から11日まで、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」において、イタリアの名門デザインハウスであるイタルデザインは、「Honda NSX Tribute by Italdesign（ホンダ NSX トリビュート バイ イタルデザイン、以下NSXトリビュート）」を世界初公開しました。イタルデザインは、1968年にジョルジェット・ジウジアーロとアルド・マントヴァーニによってイタ