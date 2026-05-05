私はマユミ。子どもたちはもう成人して巣立ったので、夫シュンと2人暮らしをしています。母が施設に入所したことを友人トモコに話すと、ポジティブな言葉をかけてくれました。しかし施設にいるピンク色の髪の若い介護士のことが気になって正直に話すと、友人はなんだか不思議そうな顔……。過去の経験から派手な髪色に抵抗があることを伝えると、友人は「気持ちはわかる」と理解してくれました。しかし、「髪色が自由なのは施設の