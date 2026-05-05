国内男子ツアー今季4戦「中日クラウンズ」を終えて、最新のポイントランキングが発表された。【勝者のギア】7年モノ以上の名器がズラりイップスを乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本今季からポイントランキング制度が導入されている。今大会で4年ぶりに優勝を挙げた堀川未来夢が525ポイントを加算して、627.612ポイントでランキング1位に浮上した。2位は「前澤杯」を制した米澤蓮（618.162）、3位は石坂友宏（504.410）となっ