アイドルグループ・フューチャーサイダーの櫻衣まいが、『週刊ヤングマガジン』（講談社）の公式サイト「ヤンマガWeb」に登場している。【写真】たわわボディを大胆披露した櫻衣まいタレントたちが『ヤンマガ』本誌掲載を目指して戦う、勝ち抜きバトル企画「ヤンマガGリーグ！」。昨年に開催されたアイドル編では、し烈な戦いが繰り広げられ、涙をのむアイドルたちが続出。今回は、その中から惜しくも優勝を取り逃してしまった