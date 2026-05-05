1979年に創刊した旅行ガイドブック『地球の歩き方』が、人気シリーズ『スター・ウォーズ』とコラボレーションし、7月30日に新刊『地球の歩き方 スター・ウォーズ』が発売されることが発表されました。■惑星ガイドやロケ地情報などを深掘り壮大な銀河の物語とともに、多彩な惑星や文化が描かれる『スター・ウォーズ』の世界を徹底解説するガイドブック。『スター・ウォーズ』の舞台となる惑星や物語の背景、実在する撮影ロケ地、作