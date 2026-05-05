柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）が5日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、ゴールデンウイークの過ごし方を明かした。番組では、出演者たちが連休中のプライベートショットを披露。角田さんはビールフェスに行った様子を紹介した。「次の日休みだからと言って、友達とちょっと飲みに行こうと言って、ビールフェスに行って」と説明した。ブーツ型をした巨大なジョッキを右手だけで持ち上げる、豪快