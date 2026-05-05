【USJ ヨッシーの新グッズ】 5月5日 発売中 ペアキーチェーン（2,400円） ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのECサイトにて、ヨッシーの新グッズ2点が販売を開始している。 今回販売開始した製品はペアキーチェーン（2,400円）、ヘアクリップ（2,500円）の2点。ペアキーチェーンは緑色ヨッシーとピンク色ヨッシーのセッ