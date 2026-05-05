ノア５日の後楽園大会で、丸藤正道（４６）が黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の介入に苦しみながらもアルファ・ウルフを破りＧＨＣナショナル王座奪取に成功した。試合は序盤か敵セコンドのヨシ・タツに介入されるなどして苦戦。会場に大「ヨシ・タツ帰れ」コールが何度も発生する中、丸藤はウルフを投げてエプロンに立っていたヨシ・タツに激突させる。これで場外に転落した２人にトペ・コンヒーロを敢行