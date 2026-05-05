ブロック豪中銀総裁 利上げはインフレショックを抑制するのに役立つ ２次波及効果が市場予想に反映されれば、さらに高い金利が必要になる可能性も 政策金利は現在やや引き締め的であり、紛争の行方を見極める余地がある 理事会は、現在両面のリスクに対処する余地があると認識 経済情勢が変化すれば、対応を変える 今回の石油ショックにより、インフレと成長のトレードオフはさらに悪化した たとえ紛争が早期に解決