今年、バンド結成３０周年を迎える、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会（略称：おんぱく）」が、１０月１０日、１１日に開催されることがこのほど発表された。「京都音楽博覧会」は、京都市の中心部に位置する梅小路公園を舞台に、２００７年より毎年開催されているくるり主催の音楽イベントで、今年２０周年を迎える。“環境・文化・音楽”をコンセプトに、地域振興にも貢献していく。そ