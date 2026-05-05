全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）の１万メートル第３組で途中棄権した城西大の中島巨翔（まさと）主将（４年）の状況について櫛部静二監督（５４）は５日、幸い大事には至らずに埼玉・鶴ヶ島市内の選手寮に戻っていることを明かした。「軽度の脱水症状のようでしたが、昨日のうちに回復して普通に話せるようになっています」と話した。全日本大学駅伝関東選考会は、１万メートルのレ