5月5日は「こどもの日」。せっかくなので、そんな晴れの日にふさわしいお菓子を作ってみませんか？今回は、かぶとの形のスイーツをご紹介。 ▼食感がクセになる！アップルパイ いちょう切りにして加熱したりんごを、かぶとの形に折った春巻きの皮に入れて揚げるだけ。パリパリとした皮と、トローリとろけるりんごのコラボがたまりません。 ▼ふわふわ！スポンジケーキ 市販のスポンジを活用！カットしてクリームを塗ったスポン