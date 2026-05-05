ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは５日、ロック大戸裕矢（３６）が今季限りで現役を引退することを発表した。大戸は１８７センチ、１００キロで埼玉県出身。正智深谷高、立命大を経て２０１２年にブルーレヴズの前身のヤマハ発動機入り。１４年度の日本選手権優勝に貢献し、１７年には日本代表にも選ばれた。今季もここまでリーグ戦全１７試合に出場。公式戦出場数はチーム歴代３位の１７５試合を誇る。ブルーレ