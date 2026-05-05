友人さん、呆れちゃってますね…。呼び出しといてなんの話かと思えば、彼女の自慢…。しかも不倫！傍から見たらだいぶ浮かれている状態です。彼女に溺れて脇が甘くなっていたある日、マズイことをやらかして…!?>>【まんが】搾取され夫が家庭を裏切った理由(ウーマンエキサイト編集部)