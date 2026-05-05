女優の山本舞香（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。2026年は人気芸能人の妊娠、出産発表が相次ぐ“ベビーラッシュ”となっている。山本は2024年10月13日にロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroとの結婚をそれぞれのSNSで発表していた。1月28日には女優の高畑充希（34）と俳優の岡田将生（36）がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信さ