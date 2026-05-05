イランのミサイルを迎撃するイスラエルの防空システム「アイアンドーム」＝2025年6月、テルアビブ（AP＝共同）【ブリュッセル共同】経営環境が悪化するドイツのフォルクスワーゲン（VW）やフランスのルノーといった欧州の自動車大手が軍事装備品に活路を求めている。電気自動車（EV）の普及の遅れや中国メーカーの攻勢に直面する中、地政学的な緊張の高まりで需要増が見込める防空関連機器やドローンの製造を検討。生産拠点や雇