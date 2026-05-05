◇プロ野球セ・リーグ中日−阪神(5日、バンテリンドーム)阪神の早川太貴投手が4回途中で降板となりました。ここまで7試合リリーフ登板をしていた早川投手は、この日が今季初先発。初回に森下翔太選手のソロホームランで援護を受けますが、2回にボスラー選手のソロホームランで追いつかれます。さらに1-1で迎えた3回、先頭打者の田中幹也選手に内野安打を許すと、その後1アウト1塁からカリステ選手に四球で歩かせます。さらに福永