アジアサッカー連盟（AFC）は5日、2027年に開催予定のAFCアジアカップ2027の決勝トーナメント組み合わせ抽選会に元日本代表MF中田英寿氏が登場することを発表した。2027年に開催予定の19回目となるAFCアジアカップは、サウジアラビアで開催される予定となっており、同国がホスト国となることは、大会史上初であることが明らかになっていた。同大会には24チームが参加し、AからFまでの6つのグループに4チームずつ振り分けられ