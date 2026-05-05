お笑い芸人の平野ノラ（47）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自宅最寄り駅で見かけた大物俳優の姿に衝撃を受けたことを明かす場面があった。この日はフリーアナウンサーの高橋真麻と出演。2人の関係について、自宅が近所で、女子会などを開くこともあったと説明した。平野がかつてパーティーで会った真麻に「やっぱすげえ、芸能人だなって」と思ったと語ると、真麻は「うちは父親が