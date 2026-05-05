■2026水戸招待陸上（5日、茨城・ケーズデンキスタジアム水戸）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！グランプリシリーズの水戸招待陸上が行われ、女子棒高跳の日本記録保持者（4m48）・諸田実咲（27、アットホーム）が4m20で大会4連覇を果たした。バーの高さ4mから登場した諸田は、4m10を3回目の跳躍でクリアすると、つづく4m20を1回で成功させ優勝した。インタビューでは「凄い難しい