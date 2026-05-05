ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル、Hiro（32）の妻で俳優の山本舞香（28）が、妊娠を発表した。【写真】きれいな青空！第1子妊娠を報告した山本舞香の投稿山本は「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」と報告。写真では青空と靴を添えたショットを公開した。2人は山本の27歳の誕生日である2024年10月13日に結婚を発表。Hiroがボーカルを務めるMY FIRST STORYは2月26日に「充電期間」とし