２０１６年４月の熊本地震では、熊本県のＰＲキャラクター「くまモン」が復旧・復興の旗振り役を担い、被災者に寄り添ってきた。地震直後、一度は自粛した活動をファンの声に押されて再開したのは、その年の５月５日。取り組みは熊本だけにとどまらず、笑顔が戻るひとときを各地の被災者に届け続けている。（中村由加里）被災者の心情を害するかも…「くまモーン！」４月１８日に熊本県西原村で開かれた復興感謝祭。ステージ