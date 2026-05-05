フリーアナウンサーの神田愛花（45）が4日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。NHK時代を振り返った。神田は2003年にアナウンサーとしてNHKに入局。初任地の福岡を経て東京のアナウンス室で9年過ごした後退局し、フリーアナウンサーに転身。現在はフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）のMCを務めている。これに対し、自身は「アナウンサーになりたかったんですけど特にアナウン