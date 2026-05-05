BIGBANG（ビッグバン）のSOL（37）が、映画のような予告編を公開した。9年ぶりの正規アルバム「QUINTESSENCE」のティザー映像を4日、公式SNSチャンネルにアップした。韓国メディアOSENは5日「ベールが外れた映像は、文明の花が開く様子と巨大な未来都市の全景を立体的かつ壮大に描き出し、一瞬で視線を奪った。特に、多くの人々が集まり、新作の略称であるアルファベット『Q』を形作り、空に浮かぶ2人の天使が雲を包み込んで『Q』