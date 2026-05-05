Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月5日は、オープン型ながらアクティブノイズキャンセリングを搭載したApple（アップル）の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Apple AirPods 4 アクティブ