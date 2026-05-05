Image: Apple クリーンアップの次が来る。来る…かも？まだ確定ではないのですが、そんな噂が聞こえてきました。iPhoneの「写真」アプリには、背景の邪魔な映り込みを消せる「クリーンアップ」というAI編集機能があります。今のところ写真編集での目立ったAI活用はこのくらいなのですが、Bloombergのマーク・ガーマン記者は、iOS 27では新たに3つのAI機能が追加されると予想しています。今秋