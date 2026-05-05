ジャッジに先越されるもすぐに追い付く14号【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、3試合ぶりとなる14号2ランを放った。両リーグトップタイに並ぶ一発で、年間64本ペースに乗せた驚異の活躍。MLB公式サイトや米メディアも、SNSで“見覚えのある”表現とともに村上の一撃を称えている。快