敵地エンゼルス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4打数3安打2打点で6-0の快勝に貢献した。メジャー初の二塁打も飛び出した試合後、笑いながら振り返った。村上は2-0の4回1死一塁の第3打席、エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振。中越えに14号2ランを叩き込むと、その30分後、6回の第4打席では二塁打を